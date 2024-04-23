MİT Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığı mesaj paylaştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sebebiyle mesaj paylaştı. Kalın mesajında, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA