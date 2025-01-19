MMO Samsun\'da 70\'inci yıl onur gecesi

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Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi tarafından, 70'inci yıl kokteyl ve onur gecesi programı düzenlendi. MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, ilde özel sektör ve kamuda bin 580 meslektaşın çalıştığını söyledi.

MMO Samsun Şubesi tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda 70'inci yıl kokteyl ve onur gecesi düzenlendi. Gecede, meslek yaşamlarında 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran makine ve endüstri mühendisi üyeler onurlandırıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, 2024 çalışma dönemi içerisinde vefat eden üyeleri rahmetle andı. Konuşmasında Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan şubelerin 3 bin 209'u üye, 468'i öğrenci üye olmak üzere toplamda 3 bin 677 üyeye ulaştığını belirten Gürkan, "MMO Samsun Şubesi, 12'si makine mühendisi olmak üzere 16 personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Halihazırda ilimizde devam eden otomotiv yedek parça yan sanayi üretiminden gıda sanayi imalatlarına, sağlık teşhis tedavi hizmetlerinden liman-lojistik faaliyetlerine, tıbbi cihaz imalatından yürütülmekte olan kamu hizmetlerine kadar geniş bir alanda toplam bin 580 meslektaşımız alın teri dökmektedir. Şubemiz, hayatın her alanında, öğrenci üye ve üyelerine mesleki ve sosyal katkı koyarak, gelişimlerine katkı koyabilme, şehrinin, bölgesinin ve ülkesinin kalkınma sürecinde birikimleriyle değer oluşturabilme gayretindedir" dedi.

MMO Samsun Şube Başkanı Gürkan, onur gecesi etkinliğine katılanlara teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Açılış konuşmasının ardından MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Yardımcı, TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Veli Kebapçı, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Kurgan, OMÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Yapıcı, Makine Mühendisi Erol Yanar, OMÜ Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Bozal ve MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu üyeleri, plaket takdiminde bulundu. - SAMSUN