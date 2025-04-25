Mobil Arapça Kelime Yarışması Düzce\'de Gerçekleşti

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Çevre ve Ahlak Topluluğu tarafından gençlerin Arapçaya olan ilgisini artırmayı ve kelime hazinelerini geliştirme amacıyla düzenlenen 'Mobil Canlı Arapça Kelime Yarışması', öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Binası Yavuz Sultan Selim Amfisi'nde ki programın açılış konuşmasını çevrim içi bağlanarak gerçekleştiren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe, konuşmasında Arapçanın yalnızca bir iletişim dili olmadığını aynı zamanda köklü bir medeniyetin taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ömer Menekşe, "Bu tür yarışmalar, öğrencilerimizin dil ile bağ kurmasını teşvik ederken aynı zamanda özgüvenlerini de pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından gerçekleştirilen Arapça hitabe ve ilahi, katılımcılara duygusal anlar yaşatırken, program boyunca hem rekabetin heyecanı hem de dilin estetiği bir arada hissedildi. Mobil canlı platform üzerinden gerçekleştirilen yarışma; hızlı düşünme, doğru kelime bilgisi ve refleks kabiliyetini temel alırken, finale kalan öğrenciler arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hamza Aktaş yarışma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bu yarışma, öğrencilerin hem dil becerilerini hem de özgüvenlerini geliştirmeleri açısından son derece değerliydi. Arapça gibi köklü ve anlam yüklü bir dili sadece bir ders değil, bir kültürün anahtarı olarak gördüğümüzü göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Yarışmada 5 bin TL'lik birincilik ödülünü Ahmet Yasin Çakmak, 3 bin TL'lik ikincilik ödülü Yakup Eren Ekşi, 2 bin TL'lik üçüncülük ödülünü ise Semra Özbekalp kazandı. Etkinlikte dereceye giren öğrenciler ödüllerini İlahiyat Fakültesi akademisyenlerinin elinden alırken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere akademisyenlerin kaleme aldığı eserlerden oluşan kitap setleri hediye edildi. - DÜZCE