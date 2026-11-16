Mobil sosyal hizmet aracı Bayburt Saray Bahçesi'nde vatandaşlara destekleri anlattı - Son Dakika
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Mobil sosyal hizmet aracı Bayburt Saray Bahçesi'nde vatandaşlara destekleri anlattı

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Mobil sosyal hizmet aracı Bayburt Saray Bahçesi\'nde vatandaşlara destekleri anlattı
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün Mobil Sosyal Hizmet Aracı, Saray Bahçesi'nde vatandaşlara sosyal hizmet destekleri ve başvuru süreçlerini anlattı. Personel birebir görüşerek talep ve soruları dinledi; İl Müdürü Salih Köse de çalışmaları yerinde takip etti.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 'Mobil Sosyal Hizmet Aracı' ile Saray Bahçesi'nde vatandaşlara yönelik çalışma yürütüldü.

Saray Bahçesi'ndeki çalışma kapsamında vatandaşlara sosyal hizmet modelleri, sunulan destekler ve başvuru süreçleri hakkında bilgi verildi. Personel, vatandaşlarla birebir görüşerek talep ve sorularını dinledi, ihtiyaç duydukları hizmetlere ilişkin rehberlik yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, İl Müdür Yardımcıları Senem Daştan ve Yavuz Kazık ile birlikte çalışmaları yerinde takip ederek personelden bilgi aldı.

Mobil sosyal hizmet aracı, daha önce Gökçedere beldesinde, Aydıntepe ilçesinde ve Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar ile Yazıbaşı köylerinde de faaliyet göstermişti. Bu noktalarda vatandaşlarla bir araya gelen personel, sosyal hizmetler ve bakanlığın sunduğu destekler hakkında bilgilendirme çalışmalarında bulunmuştu.

Kaynak: İHA
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