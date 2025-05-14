Mobilya Ustası 'Gülümsün' ile Balık Avlıyor

Mobilya ustası, 'gülümsün' ismini verdiği kayığı ile çocukluk hevesini gideriyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde mobilya ustası Oğuz Şahin, heves üzerine satın aldığı, 'Gülümsün' ismini verdiği ve bakımlarını da kendisinin üstlendiği kayığı ile 22 yıldır denize açılarak balık avlıyor.

İlçede mobilya ustası olan Oğuz Şahin, 22 yıl önce heves üzerine satın aldığı kayığına 'Gülümsün' ismini verdi. Mesleğindeki tecrübeleri kullanarak, kayığın bakımlarını da kendisi yapan Şahin, boş zamanlarında denize açılarak balık avlıyor.

Mesleğini ve denizi çok sevdiğini belirten Şahin, "Ben bu işe hobi olarak 22 sene önce başladım. Gülümsün adını verdiğim kayığımı her gün güzelce temizlerim. İşimi özenle yapıyorum. Asıl işim mobilya ustalığı, hem onu yapıyorum, hem de balıkçılık yapıyorum. Kayığımın tamiratını da kendim yapıyorum. Mobilyacılık yaptığım içinde bu işe elim yatkın ve severek yapıyorum. Bu mevsimde kayığın bakımlarını yapmamız gerekiyor, yoksa çok çabuk tahtaları çürüyebiliyor ve sürekli onarım istiyor, yenilenmek istiyor. Burada arkadaşlarımızın da tamir işlemleri var onların kayıklarını da tamir ediyoruz" dedi.

"Çocukluktan gelen bir heves"

Balıkçılığı geçim sağlamak için değil, çocukluk hevesi için yaptığını ifade eden Şahin, "Balıkçılığa geçim kapısı olarak değil de hobi olarak başladım. Eskiden iskelelerde balık tutuyordum, zamanla kayığımızı alarak buna alıştım. İşimi keyifle yapıyorum" diye konuştu.