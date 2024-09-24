Model Uçak Sevdasıyla Uçuşa Geçen Hakan Özbey - Son Dakika
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Model Uçak Sevdasıyla Uçuşa Geçen Hakan Özbey

16 yıldır strafordan model uçak yapan Hakan Özbey, öğrencilere üretim ve pilotaj öğretiyor.

24.09.2024 09:53
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Çocukluk hayali ile başlayan model uçak sevdası 16 yıl boyunca Hakan Özbey'i geliştirerek strafordan kendi özel modellerini yapmasını sağladı. Bir straforu sıfırdan işleyerek uçar hale getiren 45 yaşındaki Özbey, üniversite öğrencilerine de işin inceliklerini öğreniyor.

Türkiye'de her geçen gün havacılığa olan merak artıyor. Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar dünyada gündeme otururken bu işin emekleme aşaması olan model uçaklara olan ilgi daha da artıyor. İlköğretim yıllarından heves ederek izlediği model uçak uçuşlarını 30'lu yaşlara geldiğinde ilerleten Hakan Özbey, hiç işlenmemiş straforu ince işçilikle model uçağa dönüştürüyor. Üniversite öğrencilerine üretim ve pilotaj öğreten Özbey (45), ürettiği uçakların elektronik aksamlarını satın alarak montajını yine kendisi yapıyor. 16 yıldır üretim ve pilotaj işi ile uğraşan Özbey kendisin ürettiği uçaklarla akrobasi gösterileri yapacak seviyede ilerleterek iyi bir pilot oldu.

"Strafor parçasını uçak haline getirebiliyorum"

16 yıldır model uçakların ile ilgilenen Hakan Özbey, "Çocukluğumdan beridir model uçak benim için bir hevesti. Model uçak uçurmaya gelen arkadaşları izlemeye geliyordum. 30 yaşlarımdan sonra ben de bu uçağı üretebileceğimi düşündüm. İnternetten izlediğim videolar ile ve yaptığım araştırmalar ile model uçak yapımını öğrendim. Şu anda birçok farklı modelde üretim yapabiliyorum. Kendi özel tasarımlarım var. Bunları hem üretim hem de uçuşlarını yapıyorum. Sosyal medya aracılığı ile birçok üniversite hocaları ve öğrenciler bana ulaşıyor. Nasıl üretim ve uçuş yaptığım ile ilgili benden bilgi alıyorlar. Bir strafor parçasını uçak haline getirebiliyorum. Benim yaptığım uçak modelleri strafor ağırlıklı modeller oluyor. Şimdi köpük olmasının nedeni hafif olmasından dolayı. Model uçakta en önemli şey hafif olmasıdır" dedi.

"Sıfırdan başlayıp uçar hale getiriyorum"

Model uçakları ahşap, karbon gibi malzemelerden de üretilebildiğini ifade eden Özbey, "Günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte 3 boyutlu yazıcılar ile birlikte model uçaklar yapılabiliyor. Ben tamamen el işçiliğine dayandığı için strafor üzerinden çalışıyorum. Elektronik aksamlarını satın alıp montajını yapıyorum. Sıfırdan başlayıp uçar bir hale getirilecek şekilde üretim yapabiliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Havacılık, Çocukluk, Eğitim, Yerel, Yaşam, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Yerel Model Uçak Sevdasıyla Uçuşa Geçen Hakan Özbey - Son Dakika

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