Modifiye tutkunları bu fuarda bir araya geldi - Son Dakika
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Modifiye tutkunları bu fuarda bir araya geldi

31.03.2022 12:15
Modifiye tutkunları bu fuarda bir araya geldi

Afyonkarahisar'da Car Team Afyon grubunun öncülüğünde modifiye tutkunları Manisa'da düzenlenen Cadde Alaşehir Fuarı'na katılarak kenti temsil ettiler.

Afyonkarahisar'da Car Team Afyon grubunun öncülüğünde modifiye tutkunları Manisa'da düzenlenen Cadde Alaşehir Fuarı'na katılarak kenti temsil ettiler.

Car Team Afyon grubunun öncülüğünde modifiye tutkunları 20 araçla Manida'da gerçekleştirilen fuara katıldı. Gerçekleştirilen fuarda bir birinden güzel modifiye araçlar görücüye çıkarken, fuar katılımcılara tarafından yakından takip edildi. Fuarda özellikle araçların içerisinde yerleştirilen ses sitemleri büyük ilgi gördü. Neredeyse her markadan modifiye aracın yer aldığı fuarda Afyonkarahisar'dan fuara katılan araçlarda beğeni topladı.

Car Team Afyon yöneticileri, yakın zamanda ve çevrede ki tüm fuarlara katılım sağlayacaklarını belirttiler. - AFYONKARAHİSAR

Modifiye tutkunları bu fuarda bir araya geldi
Modifiye tutkunları bu fuarda bir araya geldi

YORUMLAR
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Karahisar, Alaşehir, Manisa, Afyon, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Modifiye tutkunları bu fuarda bir araya geldi - Son Dakika


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