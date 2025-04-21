Modifiyeli Araçlar Festivali'nde DMD Hastası Görkem Efe'ye Destek - Son Dakika
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Modifiyeli Araçlar Festivali'nde DMD Hastası Görkem Efe'ye Destek

Modifiyeli Araçlar Festivali\'nde DMD Hastası Görkem Efe\'ye Destek

Isparta'da düzenlenen 2. Modifiyeli Araçlar Festivali, 16 yaşındaki DMD kas hastası Görkem Efe Şengün'e destek amaçlı gerçekleştirildi. Festivalde sportif etkinlikler yapıldı, gençlerin katılımı ile geniş bir araç yelpazesi sergilendi.

21.04.2025 10:52  Güncelleme: 10:57
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Isparta Belediyesi'nin katkılarıyla ikincisi düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali bu yıl 16 yaşındaki DMD kas hastası Görkem Efe Şengün'e destek olmak amacıyla gerçekleştirildi. Uzun süredir spor arabayla drift atma hayali kuran Görkem Efe, düzenlenen bu etkinlikte hayalini gerçekleştirdi. Şengün, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederken, Türkiye otomobil fuarlarında sahne alan Mücahit Cirit de "Gençlerin abisi Şükrü başkanımız bize çok güzel bir ortam ve imkan sağladı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Isparta Belediyesi'nin destekleriyle geçen yıl madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 'Modifiye Araç ve Motor Tutkunları Madde Bağımlılığına Karşı Birleşiyor' sloganıyla ilk kez gerçekleştirilen Modifiyeli Araçlar Festivali'nin ikincisi bu sene 16 yaşındaki DMD kas hastası Görkem Efe Şengün'e destek olmak amacıyla düzenlendi. 19-20 Nisan tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale 35 farklı şehirden 800'ün üzerinde araç katıldı. Festivalde araçlar güvenli alanda drift attı, çeşitli yarışmalar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü de festivale destek sağlayarak, trafik bilincinin artırılmasına yönelik gençlere broşürler dağıttı. Şengün ise uzun zamandır hayalini kurduğu spor arabayla drift atma hayalini ise bu etkinlikte gerçekleştirdi.

Türkiye otomobil fuarlarında sahne alan Mücahit Cirit, gül şehri Isparta'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Değerli belediye başkanımız, gençlerin abisi Şükrü başkanımız bize çok güzel bir ortam ve imkan sağladı. Buraya 35 farklı şehirden 800'ün üzerinde araç ve binlerce insan geldi. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sokaklarda değil böyle profesyonel alanlarda bu etkinliklerin olmasını istiyoruz. Valilik, belediye ve emniyet müdürlüğünün izinleriyle burada arabalarımızı sergilemek istiyoruz. Sokaklarda kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz" dedi.

Modifiyeli Araçlar Festivali'ni yakından takip eden DMD kas hastası Görkem Efe Şengün, kendisine destek amaçlı düzenlenen festival için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Şengün, "Şükrü başkanım bu festivali benim için düzenlemiş. Çok mutluyum. Arabaların drift attığını görmek beni mutlu etti. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

Görkem Efe'nin babası Alper Şengün de Modifiyeli Araçlar Festivali'ne desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, "İnşallah seneye Görkem Efe ilacını aldıktan sonra buraya kendi yürüyerek gelmesini ve modifiyeli araçları denemesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Özler Erdoğan ise Isparta Belediyesi olarak bu tür etkinliklere desteklerinin devam edeceğini belirtti. Bu yıl ikincisi düzenlenen fuara gençlerin yoğun ilgisi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu seneki festivali DMD kas hastası Görkem Efe Şengün'ün sağlığına kavuşması için düzenledik. Gelecek sene de desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Modifiyeli Araçlar Festivali'nde DMD Hastası Görkem Efe'ye Destek - Son Dakika

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