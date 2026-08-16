Mokta Festivali: Yöresel Lezzetler ve Eğitim Talepleri

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Savaş Köyü'nde kadınlar tarafından düzenlenen "Mokta Festivali"nde, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı.

Savaş Köyü Kadınları Köy Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festivalde köy kadınlarının hazırladığı yöresel yiyecekler misafirlere ikram edildi.

Festivalle kadın emeğinin görünür kılınmasının yanı sıra kapanan köy okulun yeniden açılması talebi dile getirildi.

"YENİ NESİLLERİMİZ BU LEZZETLERİ TANISIN"

Festival kapsamında kadınların hazırladığı gevrek, makarna, sirke ve ısırgan otu çorbası gibi yöresel ürünler katılımcılara tanıtıldı.

Savaş Köyü Kadınları Köy Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rengin Akdemir, derneğin kuruluş amacının köyü daha yaşanabilir ve kültürel açıdan daha canlı bir hale getirmek olduğunu belirterek, "Derneği kurmamızdaki amacımız bu güzelliği daha güzel hale getirmek, köyümüzü daha yaşanabilir, daha kültürel bir hale dönüştürmek" dedi.

Savaş Köyü'nde yaşayan yaşlı bir vatandaş ise geçmişte yapılan yöresel yiyecekleri hatırlatarak, "Geçmişte bir sürü şey yapardık. Katmer açardık, erişte, sinor yapardık. Şimdilerde bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada festivalin neden "Mokta" adıyla düzenlendiği de anlatıldı. Açıklamada, "Adımız Savaş Köyü olsa da festivalimize Mokta ismini koyduk. Gençlerimiz de öğrensin, geçmişteki isimleri bilsin diye özellikle bu yemeklerin bilinmesini istiyoruz. Çoğu gençlerimiz bu eski yöresel lezzetleri bilmiyor. Yeni nesillerimiz de bu lezzetleri tanısın. Günümüz gençleri fast food yiyor, sağlıksız besleniyorlar. Buraya gelip emek ve göz nuruyla hazırlanan yöresel lezzetleri tatmalarını, beğeneceklerini ve alışkanlık kazanacaklarını düşünüyoruz. Şehirlere döndüklerinde annelerinden de bunları yapmalarını isteyeceklerini düşünüyoruz" denildi.

ÇOCUKLARDAN KÖY OKULUNUN AÇILMASI İÇİN SEMBOLİK DERS ETKİNLİĞİ

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri ise köyde kapanan okul için çocuklar tarafından düzenlenen sembolik ders etkinliği oldu. Çocuklar, köy okullarının yeniden açılması taleplerini dile getirmek amacıyla sınıf ortamı oluşturarak ders yaptı.

Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel de çocukların düzenlediği derse katılarak taleplerini dinledi ve not aldı. Çocuklar, köyde yeniden okul açılmasını ve eğitimlerini kendi köylerinde sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yöresel yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği festival, köylülerin ve katılımcıların birlikte çektiği halaylarla sona erdi.