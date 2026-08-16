Mokta Festivali: Yöresel Lezzetler ve Eğitim Talepleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mokta Festivali: Yöresel Lezzetler ve Eğitim Talepleri

Mokta Festivali: Yöresel Lezzetler ve Eğitim Talepleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin’de düzenlenen Mokta Festivali’nde yöresel lezzetler tanıtıldı, kapanan okul için sembolik ders yapıldı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Savaş Köyü'nde kadınlar tarafından düzenlenen "Mokta Festivali"nde, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve sağlıklı beslenmenin önemi vurgulandı.

Savaş Köyü Kadınları Köy Kalkındırma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen festivalde köy kadınlarının hazırladığı yöresel yiyecekler misafirlere ikram edildi.

Festivalle kadın emeğinin görünür kılınmasının yanı sıra kapanan köy okulun yeniden açılması talebi dile getirildi.

"YENİ NESİLLERİMİZ BU LEZZETLERİ TANISIN"

Festival kapsamında kadınların hazırladığı gevrek, makarna, sirke ve ısırgan otu çorbası gibi yöresel ürünler katılımcılara tanıtıldı.

Savaş Köyü Kadınları Köy Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rengin Akdemir, derneğin kuruluş amacının köyü daha yaşanabilir ve kültürel açıdan daha canlı bir hale getirmek olduğunu belirterek, "Derneği kurmamızdaki amacımız bu güzelliği daha güzel hale getirmek, köyümüzü daha yaşanabilir, daha kültürel bir hale dönüştürmek" dedi.

Savaş Köyü'nde yaşayan yaşlı bir vatandaş ise geçmişte yapılan yöresel yiyecekleri hatırlatarak, "Geçmişte bir sürü şey yapardık. Katmer açardık, erişte, sinor yapardık. Şimdilerde bir şey yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada festivalin neden "Mokta" adıyla düzenlendiği de anlatıldı. Açıklamada, "Adımız Savaş Köyü olsa da festivalimize Mokta ismini koyduk. Gençlerimiz de öğrensin, geçmişteki isimleri bilsin diye özellikle bu yemeklerin bilinmesini istiyoruz. Çoğu gençlerimiz bu eski yöresel lezzetleri bilmiyor. Yeni nesillerimiz de bu lezzetleri tanısın. Günümüz gençleri fast food yiyor, sağlıksız besleniyorlar. Buraya gelip emek ve göz nuruyla hazırlanan yöresel lezzetleri tatmalarını, beğeneceklerini ve alışkanlık kazanacaklarını düşünüyoruz. Şehirlere döndüklerinde annelerinden de bunları yapmalarını isteyeceklerini düşünüyoruz" denildi.

ÇOCUKLARDAN KÖY OKULUNUN AÇILMASI İÇİN SEMBOLİK DERS ETKİNLİĞİ

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri ise köyde kapanan okul için çocuklar tarafından düzenlenen sembolik ders etkinliği oldu. Çocuklar, köy okullarının yeniden açılması taleplerini dile getirmek amacıyla sınıf ortamı oluşturarak ders yaptı.

Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel de çocukların düzenlediği derse katılarak taleplerini dinledi ve not aldı. Çocuklar, köyde yeniden okul açılmasını ve eğitimlerini kendi köylerinde sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yöresel yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği festival, köylülerin ve katılımcıların birlikte çektiği halaylarla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Artvin, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mokta Festivali: Yöresel Lezzetler ve Eğitim Talepleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

14:36
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’tan günler sonra ilk görüntü
Tutuklanan Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'tan günler sonra ilk görüntü
13:52
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı
13:45
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler
13:37
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanma nedeni Suçlamalar hayli ağır
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır
13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:41
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 15:08:42. #7.12#
SON DAKİKA: Mokta Festivali: Yöresel Lezzetler ve Eğitim Talepleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.