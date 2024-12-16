Moldova Büyükelçisi Croitor Marmaris'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Moldova Büyükelçisi Croitor Marmaris'i Ziyaret Etti

Moldova Büyükelçisi Croitor Marmaris\'i Ziyaret Etti

Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Türkiye-Moldova ilişkilerini geliştirmek için görüşmeler yaptı. Ziyarette turizm ve ekonomik işbirliğine dair çalışmalar ele alındı.

16.12.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'yü ziyaret etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Marmaris'e gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı'yı başkanlık makamında konuk etti. Türkiye ile Moldova arasında, Marmaris özelinde dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı ziyarette, Başkan Ünlü büyükelçiye Marmaris hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris'te yaptıkları çalışmaları ve özellikle turizmle ilgili gerçekleştirecekleri projeleri anlatan Başkan Ünlü, "İkili ilişkilerin, turizm ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptığımız Büyükelçi Croitor ve misafirlerimize ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. Büyükelçi Dmitri Croitor ise Marmaris'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek yakın ilgi ve misafirperverliği için Başkan Ünlü'ye teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Moldova Büyükelçisi Croitor Marmaris'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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