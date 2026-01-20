Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yeni dönem başlıyor

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi\'nde yeni dönem başlıyor
20.01.2026 12:57  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi, 5-13 yaş arasındaki çocuklara 23 farklı branşta eğitim veren Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi başvurularının başladığını duyurdu. Kurslar, 8 Şubat'a kadar sürecek.

Yıldırım Belediyesi'nin, 5-13 yaş arasındaki çocuklara 23 farklı branşta eğitim veren Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi başvuruları başladı.

Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi başlıyor. Çocuk Üniversitesi'nde 5-13 yaş arasındaki çocuklara; Drama, Tiyatro, Algoritmik Kodlama, Matematik Kaşifleri, Almanca, Mental Aritmetik, Sanat-Resim, Dijital Resim, Deneylerle Öğreniyorum, Öğretici Kodlama, Enerji ve Teknoloji, Kodlamaya İlk Adım, Lego ile Akıllı Robot Yapımı, İngilizce, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç, Arduino ile Robotik Kodlama, Odaklanma ve Dikkat Yönetimi, Küçük Şefler Mutfakta, Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarımın Temelleri ve 3D Yazıcı Kullanımı kursları düzenlenecek. Başvuruların 8 Şubat'a kadar devam edeceği kurslara Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları ve www.mollayegan.org

adresi üzerinden kayıt yapılabilecek.

10 Bin Öğrenci Faydalandı

Molla Yegan Medresesi'nin asırlar boyunca bir eğitim kurumu olarak hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu tarihi yapıya özgün kimliğini yeniden kazandırarak, bir eğitim yuvası olarak yeniden hizmete açtık. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın ufkunu açıyor, onların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan 10 bin 123 yavrumuz istifade etti. Yeni dönemde, tüm çocuklarımız Molla Yegan Üniversitemize kayıt yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Molla Yegan, Teknoloji, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
13:20
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan’a sürpriz ziyaret
Galatasaraylı futbolculardan cezaevindeki Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:52:48. #7.11#
SON DAKİKA: Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.