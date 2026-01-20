Molla Yegan Çocuk Üniversitesi\'nde yeni dönem başlıyor

Yıldırım Belediyesi'nin, 5-13 yaş arasındaki çocuklara 23 farklı branşta eğitim veren Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi başvuruları başladı.

Yıldırım Belediyesi Molla Yegan Çocuk Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi başlıyor. Çocuk Üniversitesi'nde 5-13 yaş arasındaki çocuklara; Drama, Tiyatro, Algoritmik Kodlama, Matematik Kaşifleri, Almanca, Mental Aritmetik, Sanat-Resim, Dijital Resim, Deneylerle Öğreniyorum, Öğretici Kodlama, Enerji ve Teknoloji, Kodlamaya İlk Adım, Lego ile Akıllı Robot Yapımı, İngilizce, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç, Arduino ile Robotik Kodlama, Odaklanma ve Dikkat Yönetimi, Küçük Şefler Mutfakta, Tinkercad ile 3 Boyutlu Tasarımın Temelleri ve 3D Yazıcı Kullanımı kursları düzenlenecek. Başvuruların 8 Şubat'a kadar devam edeceği kurslara Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları ve www.mollayegan.org

adresi üzerinden kayıt yapılabilecek.

10 Bin Öğrenci Faydalandı

Molla Yegan Medresesi'nin asırlar boyunca bir eğitim kurumu olarak hizmet verdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu tarihi yapıya özgün kimliğini yeniden kazandırarak, bir eğitim yuvası olarak yeniden hizmete açtık. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, evlatlarımızın ufkunu açıyor, onların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan 10 bin 123 yavrumuz istifade etti. Yeni dönemde, tüm çocuklarımız Molla Yegan Üniversitemize kayıt yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA