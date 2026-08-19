Mor Boya Dolu Yol Kazası - Son Dakika
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Mor Boya Dolu Yol Kazası

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Afyonkarahisar'da tırdan dökülen mor boya, araçları boyadı. Sürücüye ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da tırın taşıdığı mor boya dorsesinden dökülünce, arkasından gelen araçların mor renge boyadığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İlginç olay, geçtiğimiz 17 Ağustos'ta Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü. Olayın ardından açılan soruşturmada yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve M.Ö. idaresindeki tırdan döküldüğü tespit edildi. Tır sürücüsüne ilgili trafik kanunu çerçevesinde 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı belirtildi.

Tırın yola boya döktüğü anlar ise arkadan gelen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerde tırın boyayı döke döke gitmesinin ardından diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracı yol kenarına park ederek beklediği gözlenirken, görüntüyü çeken şahsın ise klakson çalarak duruma tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mor Boya Dolu Yol Kazası - Son Dakika

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