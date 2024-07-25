Moritanya Açıklarında Gemi Kazasında 25 Göçmen Hayatını Kaybetti

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Moritanya açıklarında 22 Temmuz'da meydana gelen gemi kazasında 25 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Gambiya'da yaklaşık 300 kişiyi taşıyan geminin Moritanya açıklarında alabora olduğu bildirildi. Moritanya'nın başkenti Nuakşot açıklarında 22 Temmuz'da yaşanan olayda 25 göçmenin hayatını kaybettiği, 190 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Açıklamada, kayıplar arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Moritanya sahil güvenlik yetkilisi ise 103 mültecinin kurtarıldığını bildirdi.

Cesetler kıyıya sürüklendi

Nuakşot'ta balıkçılık Ibba Sarr, son 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle cesetlerin kıyıya sürüklendiğini ve 30 cansız bedenin sahilden toplandığını sözlerine ekleyerek önümüzdeki günlerde daha fazla cansız bedenin kıyıya vurabileceğini sözlerine ekledi.

Moritanya'da 5 Temmuz'da yaşanan benzer bir gemi kazasında 89 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Afrika'dan Avrupa'ya doğru düzensiz göçle ilgili çalışmalar yürüten İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılının ilk 5 ayında 5 binden fazla göçmenin İspanya'ya ulaşmaya çalıştığı aktarıldı. İspanya hükümet verilene göre ise geçtiğimiz yıl 40 bin göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı.

Nisan ayında, Avrupa Birliği Moritanya'ya 210 milyon euro yardımda bulunmuş, bu yardımın yaklaşık 60 milyon euroluk kısmı Avrupa'ya yönelik belgesiz göçle mücadele için ayrılmıştı. - NUAKŞOT