Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale

Malatya'da MOTAŞ şoförü, otobüste rahatsızlanarak baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Battalgazi-Eskimalatya-Hasan Basri güzergahında sefer yapan Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri A.Ş.'ne (MOTAŞ) otobüsünde seyahat eden bir yolcunun arka bölümde rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği, durumun şoför Orhan Aslan'a bildirilmesiyle ortaya çıktı. Yolcunun sağlık durumunun ciddi olduğunu fark eden Orhan Aslan, vakit kaybetmeden otobüsün güzergahını değiştirerek Eskimalatya Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Zaman kaybetmeden hastaneye ulaştırılan yolcu, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Aslan'ın, yolcunun sağlık durumuna kayıtsız kalmayarak hızlı ve soğukkanlı bir şekilde hareket etmesi vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Yaşanan olay, MOTAŞ'ın toplu taşıma hizmetinde yolcu güvenliğini ve insan hayatını ne kadar önemsediğini bir kez daha ortaya koydu. Gerektiğinde güzergahını değiştirmekten çekinmeyen şoförün duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından "örnek bir görev anlayışı" olarak değerlendirildi.

Orhan Aslan'ın zamanında müdahalesi, toplu taşıma araçlarında şoförlerin yalnızca direksiyon başında değil, gerektiğinde yolcuların hayatı için de önemli bir sorumluluk üstlendiğini gösterdi.