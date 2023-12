Motokuryeler, meslektaşlarını anmak için konvoy düzenledi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü araç sürücüsünün çarparak ölümüne neden olduğu motokurye için meslektaşları konvoy oluşturarak açıklama yaptı.

Karabük'te üniversite öğrencisi olan ve motokuryelik yapan Tevfik Arayıcı, Safranbolu ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 260 promil alkollü olan Serkan Furkan Y. idaresindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Motokuryeler, meslektaşlarını anmak için bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Furkan Kayacık, "Burada toplanma sebebimiz her geçtiğimiz gün 81 il olmak üzere nice Tevfik gibi kardeşlerimizi verdiğimiz hizmet uğruna hak etmedikleri şekillerde son yolculuklarına uğurlamamızdır. Bizler pandemi zamanında kahraman olarak söz edilip anılırken şu an maalesef haberlerde konu olarak bile geçmiyoruz. Bu yüzden birazdan belirteceğimiz Tevfik kardeşimiz gibi nice kayıplarımızın ve sonrasında yakınlarının duyulmayan sessiz çığlıklarına bir ses olup, aynı zamanda da nice meslektaşlarımızın aramızdan ayrılmaması için devletimizden bir an önce yasa talep edip bizleri duymalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından motosikletliler konvoy yaparak ve kornalar çaldı. - KARABÜK