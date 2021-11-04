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Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer - Son Dakika

Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer

04.11.2021 11:21
Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer

Yaklaşan kış şartlarında araçların motor kısmında oluşabilecek sorunların önüne geçmek için düzenli bakım yapılması gerekiyor.

Yaklaşan kış şartlarında araçların motor kısmında oluşabilecek sorunların önüne geçmek için düzenli bakım yapılması gerekiyor.

Motor kısmında donma ve çatlama gibi oluşabilecek olan sorunların temel sebebi ise antifriz kullanımı oluyor. Antifriz yerine su kullanılması motorda birçok soruna neden oluyor. Düzenli bakımı yapılan motorlarda genel olarak problem yaşanmazken, aksatılan bakımlar yüksek maliyetli arızalara neden olabiliyor.

"Bakımlar, kışın olumsuzlukları önler"

Eskişehir'de 9 yıldır motor tamiri ve araç bakımı atölyesinde çalışan Mehmet Akif Kirazoğlu, kış aylarına girerken araçlarda belli başlı bakımların yapılması gerektiğini söyledi. Kış aylarında oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Kirazoğlu, "Antifriz suyu önemli, derecesi düşükse motorda donma meydana gelebilir. Düzenli olarak tamircilerine antifriz ölçümü yaptırmaları gerekiyor. Lastiklerin kışlık olması gerekiyor. Buji kontrollerinin ve yağ bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bu tarz bakımlar, kışın olumsuzlukları önler" dedi.

"Maliyeti yüksek arızalardan kaçınmak için araca düzenli bakım yapılması gerekiyor"

Gerekli bakımlar yapılmadığı ve dikkat edilmediği takdirde araçlarda yüksek maliyetli sorunların oluşabileceğini belirten Kirazoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu bakımlar yapılmazsa motor suyu donabilir. Motor bloklarında patlama ve çatlamalara neden olabilir. Maliyeti yüksek arızalara sebebiyet verebilir. Antifriz ve cam suyu gibi küçük bakımlar 150 ile 200 lira aralığında tutuyor. Periyodik bakımlara girildiği zaman araca göre fiyat değişiyor. Bunun fiyatı da araca göre yaklaşık 700 ile 750 lira aralığında değişebiliyor. Yazın normal su, kışın antifriz koyulması motora zarar verir. Su konulduğu takdirde silindir kapağında küflenme ve paslanma meydana geliyor. Küf ve pas olan yerlere antifriz temas ettiğinde açılmalar meydana geliyor. Silindir kapağının değişmesi gerekiyor. Bunun maliyeti de bin 500 ile iki bin lira arasında değişiyor. Maliyeti yüksek arızalardan kaçınmak için araca düzenli bakım yapılması gerekiyor." - ESKİŞEHİR

Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer
Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer
Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer

Eskişehir, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Motor bakımı kışın oluşabilecek arızaların önüne geçer - Son Dakika


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