Motorin 100 lirayı aştı... Akaryakıt tabelaları zamla üç haneli olan motorin fiyatını yansıtmakta yetersiz kaldı - Son Dakika
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Motorin 100 lirayı aştı... Akaryakıt tabelaları zamla üç haneli olan motorin fiyatını yansıtmakta yetersiz kaldı

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Motorin 100 lirayı aştı... Akaryakıt tabelaları zamla üç haneli olan motorin fiyatını yansıtmakta yetersiz kaldı
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Motorinin litre fiyatı, 14 Eylül Pazartesi günü gelen 6,62 liralık zammın ardından bir kez daha arttı. Bugünden geçerli olan 4 lira 60 kuruşluk zamla birlikte Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 97,95 liradan 102,70 liraya yükseldi. Ancak tabelalar zammı yansıtamadı.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - Motorinin litre fiyatı, 14 Eylül Pazartesi günü gelen 6,62 liralık zammın ardından bir kez daha arttı. Bugünden geçerli olan 4 lira 60 kuruşluk zamla birlikte Isparta'daki bir akaryakıt istasyonunda motorinin litre fiyatı 97,95 liradan 102,70 liraya yükseldi.Ancak tabelalar zammı yansıtamadı.

Akaryakıt istasyonlarında uzun süredir kullanılan ve iki haneli fiyatların gösterildiği tabelalar, motorin fiyatlarının 100 lirayı aşmasıyla yetersiz kaldı. Bazı istasyonlarda güncel fiyatların gösterilebilmesi için fiyat etiketleri kullanılırken, başka bir istasyonda eski nesil tabela kullanıldı.

"EKONOMİMİZ GÜNDEN GÜNE CEBİMİZDEN GİDİYOR"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, akaryakıta gelen zamların ulaşım ve temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alana yansıdığını ifade etti.

Hüseyin Koçak, zamların ekonomik olarak kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah bu şeyler düzelir bir an evvel. Savaşın etkileri galiba..." dedi.

Koçak, akaryakıt fiyatlarındaki artışın meyve, sebze ve ulaşım maliyetlerini de etkilediğini söyledi.

Halil Karabıçak ise zamların artık vatandaş tarafından kanıksandığını belirterek, "Zammı da alacağız, zamsızı da alacağız. Çare yok. Yani etkiler de herkese aynı." ifadelerini kullandı.

Karabıçak, "Kıza zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. Yani bütün geneliniz yükseltiyor. Durum iyi bir durum değil yani." dedi.

Akaryakıt zamlarına tepki gösteren Mehmet Özgür Ergül ise fiyatların 200 liraya kadar çıkabileceğini söyleyerek vatandaşların yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Ergül, akaryakıt zamlarının nakliye maliyetleri üzerinden temel tüketim ürünlerine de yansıyacağını belirterek, "Şimdi 100 TL'ye mesela 10 litre yakıt alacaksın. 10 litre yakıtla nereye gidebileceksin?" diye konuştu.

Apti Türk de akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşların gelir-gider dengesini bozduğunu söyledi.

Türk, "Ekonomimiz günden güne cebimizden gidiyor yani. Gelirlerimiz ve giderlerimiz birbirini dengelemiyor." dedi.

Akaryakıta gelen zamların zincirleme şekilde hayatın birçok alanını etkilediğini ifade eden Türk, "Yakıta gelen her şey içtiğimiz suya varana kadar... Yediğimiz ekmeğe varana kadar... Bütün her şeyimizi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
EkonomiIspartaUlaşımEnerjiEylülYerelSon Dakika

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