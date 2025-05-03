Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta motosiklet, ticari araca çarptı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

03.05.2025 20:10
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Manavgat'ta ticari araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin, akaryakıt istasyonuna dönmekte olan hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Hüseyin M'nin kullandığı 07 AUN 224 plakalı motosikletin, Aşağı Işıklar Mahallesi sınırlarında aynı istikamette giderken yolun sağında bulunan akaryakıt istasyonuna girmekte olan Hatice Ö'nün kullandığı 06 FL 5543 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada; yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Mutlu, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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