Yerel

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki genç yan yana toprağa verildi

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeki motosikletin sollama yaptığı esnada önüne çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki genç, son yolculuklarına da yan yana uğurlandı.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarında meydana gelen kazada; Zekeriya Akhan yönetimindeki 34 VG 8057 motosiklet, bulvar üzerinde ilerlerken aynı yöne seyir halinde olan midibüsü geçmek istedi. Sollama yapan genç sürücünün kullandığı motosiklet, önüne çıkan 20 ANA 451 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanında yolcu konumunda bulunan arkadaşı Rahman Çabuk yola savruldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu iki genç, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Durumları ağır olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Gezinti için çıktıkları motosiklet kazasında hayatlarını kaybeden Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk'un cenazeleri, PAÜ adli tıp morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Çok yakın arkadaş olan Zekeriya Akhan ve Rahman Çabuk için Güzelyurt Mahallesi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. İki gencin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Güzelyurt Mahalle Mezarlığında yan yana kazılan kabirlerde dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Cenaze işlemleri boyunca her iki aileyi de yalnız bırakmayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, cenaze töreninin ardından evlerinde ziyaret ettiği ailelere taziye dileklerini iletti.