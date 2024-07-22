Motosiklet Kazasında Oğlu ve Gelinini Kaybeden Anne, Oğlunun Motosiklet Tamirhanesini Ayakta Tutmaya Çalışıyor - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Oğlu ve Gelinini Kaybeden Anne, Oğlunun Motosiklet Tamirhanesini Ayakta Tutmaya Çalışıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında oğlu ve gelinini kaybeden Şerife Emirik, kendi işletmesini kapatıp oğlunun büyük hayallerle açtığı motosiklet tamirhanesini ayakta tutmaya çalışıyor. Oğlunun dükkanını açtığından beri yoğun bir şekilde çalışan Emirik, motor tamiri, yağ değişimi ve modifiye işleri yaparak oğlunun hayallerini yaşatmaya devam ediyor.

22.07.2024 12:35
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Motosiklet kazasında oğlu ve gelinini kaybeden anne Şerife Emirik, kendi işletmesini kapatarak oğlunun büyük hayallerle açtığı motosiklet tamirhanesini ayakta tutmaya çalışıyor.

23 Aralık 2023 tarihinde Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada oğlu Fethi Berk ve gelini Buse Nur Bostancı'yı kaybeden anne Şerife Emirik oğlunun kazadan 6 ay önce açtığı dükkana sahip çıkıyor. Kendi işletmesi olan döner salonunu kapatan anne Emirik, oğlunun büyük hayallerle açtığı motosiklet tamirhanesinde kalan işleri eşiyle birlikte tamamlamaya çalışıyor ve yeni işler alıyor. Oğlunun dükkanı kazadan 6 ay önce açtığını ve işlerinin yoğun olduğunu ifade eden anne Şerife Emirik, "Şehir dışından motorlar geliyordu. Sadece tamir değil modifiye işi de yapıyordu. Ölmüş motorları yeniden can veriyordu güzelleştiriyordu. Onun hayalleri vardı. Onun hayallerini sahip çıkmak istedim. O yüzden bu dükkanı açık tutmak istedim. Kendi döner dükkanımı sattım, buraya yoğunluk verdim. Oğlumun üzerine toprak attılar. Onun hayallerinin, dükkanının üzerine toprak atmalarına izin vermeyeceğim. Ben burayı yaşatacağım. Burası yaşadıkça benim oğlumda yüreğimde yaşayacak. Dükkanda eşime ben de yardım ediyorum. Biz burada motor tamiri, yağ değişimi, modifiye işi yapılıyor, motorlar makyajlanıyor. Oğlumun yaptığı gidonlardan uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ölüm haberinden sonra bazı müşteriler vazgeçtiler"

Oğlunun çocukluğundan itibaren motosiklet tamirine merakı olduğunu ifade eden anne Emirik, "Tost döner dükkanımız vardı. Ben ekmek almaya giderken bu dükkanı gördüm. Bu işi zevkle yapıyordu. Kendi bisikletini, motorunu söküp tamir ederdi. Normal motorunu modifiye yaptı. Oğlumu aradım dükkan bulduğumu söyledim. Konumunu söyledim. Oğlum geldi dükkanı baktık. Sahibiyle anlaştık. Hepimiz paramızı topladık bu dükkanı tuttuk. Dükkanı tadilat yaptı, güzelleştirdi. Arkadaşlarının motorları geldi, başka motorlar geldi, böylelikle dükkan büyüdü. Motor tamir işleri geliyordu, modifiye işleri geliyordu. İşleri çok güzeldi. Hatta vefat etmeden önce modifiye yapılacak 3 tane motor vardı. Ölüm haberinden sonra bunlar vazgeçtiler. Şimdi yeni müşterilerimizi bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Kazasında Oğlu ve Gelinini Kaybeden Anne, Oğlunun Motosiklet Tamirhanesini Ayakta Tutmaya Çalışıyor - Son Dakika

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