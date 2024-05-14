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Motosiklet üzerinde bebeği böyle taşıdı

BURSA - Bursa'da işlek cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bebeği pusette taşıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi. Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.