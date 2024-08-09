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Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

Süratli ve dikkatsiz sürücülerin kazasında 4 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Halil Y., yönetimindeki plakasız motosiklet ile anayoldan karşıya geçmek istediği esnada İsmail G. (38), idaresindeki 20 ACF 481 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan Sümer Ç. (28), Sercan G. ile otomobil ve motosiklet sürücüleri yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Y.'ye süratle gelen İsmail G., idaresindeki otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, otomobil ise kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarpıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.