Bir motosiklete 4 kişi bindiler: Tehlikeli yolculuk kamerada
BURSA - Bursa'da motosiklete 4 kişi binen ailenin tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde motosiklete 4 kişi binen aile, motosiklet ile seyretmeye başladı. Çocuklarının canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, saniye saniye kameraya yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Motosiklete 4 Kişi Bindi: Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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