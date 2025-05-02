Motosikletli Sürücüden Ambulansa Destek

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki ambulansın önünü fermuar yöntemi ile açan motosikletlinin örnek davranışı kameraya yansıdı.

Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Vagon Sokak ve 922. Sokak üzerinde seyreden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta taşıyan ambulansı fark eden bir motosiklet sürücüsü, sergilediği davranışla takdir topladı. Yoğun trafikte ilerlemekte zorlanan 112 ambulansın önüne geçerek diğer araç sürücülerini eliyle uyaran ve kornaya basan duyarlı sürücü, trafiği fermuar yöntemiyle açarak ambulansa yol verdi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı. - SAKARYA