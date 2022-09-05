"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "

Helikopterin içerisinde 8 personelin bulunduğu bildirilirken bunlardan 7'sinin kurtarıldığı, 1'inin ise halen aranmakta olduğunu bildirildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Eylül, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.