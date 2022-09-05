Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri bir helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu.
Helikopterin içerisinde 8 personelin bulunduğu bildirilirken bunlardan 7'sinin kurtarıldığı, 1'inin ise halen aranmakta olduğunu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "
Son Dakika › Yerel › MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı - Son Dakika