MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı - Son Dakika
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MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı

05.09.2022 01:49

Mehmetçik, ABD kontrolündeki bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indirirken havada teknik bir problem yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu. Helikopterdeki 7 personel kurtarıldı, bir personeli arama çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde askeri bir helikopterin kaza kırıma uğradığını duyurdu.

1 PERSONEL ARANIYOR

Helikopterin içerisinde 8 personelin bulunduğu bildirilirken bunlardan 7'sinin kurtarıldığı, 1'inin ise halen aranmakta olduğunu bildirildi.

SERT İNİŞ YAPMAK ZORUNDA KALDILAR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılmıştır. Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. "

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Son dakika: Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı! 7 personel kurtarıldı, 1'i aranıyor Son dakika: Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı! 7 personel kurtarıldı, 1'i aranıyor MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı MSB: Pençe-Kilit Bölgesi'nde bir helikopterimiz kaza kırıma uğradı
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Eylül, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı - Son Dakika

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