Üye Girişi
MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme - Son Dakika

MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme

11.12.2021 12:14
MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), subay ve astsubay adaylarının 'cinsel hayat'larıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), subay ve astsubay adaylarının 'cinsel hayat'larıyla ilgili yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

MSB tarafından, 'Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınlandı.

Önceden 'Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak' ifadesinin yer aldığı madde ikiye ayrıldı. Maddenin yeni halinde şu ifadeler yer aldı:

"Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.

Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay, Subay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar 12:04 İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar
Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! 12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor! Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Fosforlu kıyafetlerle kendini kamufle ediyor! İstanbul'un 'bukalemun' lakaplı hırsızı emniyeti harekete geçirdi 10:06 Fosforlu kıyafetlerle kendini kamufle ediyor! İstanbul'un 'bukalemun' lakaplı hırsızı emniyeti harekete geçirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi

Son Dakika Haberleri
12:09 Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
12:03 İstanbul'da ekmek zammı durdurulamıyor! Hem gramajını düşürdüler hem de fiyatını 3,5 liraya çıkardılar
12:01 Çantanızda yoğurt taşıyın! Bilim insanları kan basıncına birebir diyor!
11:55 Modacı Gülcan Selçuk'un dolar ve eurodan tasarladığı elbise, Ekonomi Zirvesi'ne damga vurdu!
11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var
11:49 Korkutan araştırma: Pfizer/BioNTech aşısı 100 günden sonra etkisini yitiriyor
11:40 Türkiye yıllarca bu cinayeti konuştu! Sarai Sierra cinayetinde yeni gelişme
11:38 Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek
11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
11:25 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti         
12:09
75 yaşındaki adam evlenme hayaliyle 3 evini, 2 arsasını kaybetti! 75 yaşındaki adam evlenme hayaliyle 3 evini, 2 arsasını kaybetti!         
12:02
Görüntülere tepki yağıyor! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Görüntülere tepki yağıyor! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
11:21
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu Çaresizliğin fotoğrafı! Göçmenlerin minibüsündeki çocuğun bakışları yürek burktu         
09:38
Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi         
08:50
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu         
22:59
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 12:20:22. #1.11#
SON DAKİKA: MSB'den 'cinsel hayat' yönetmeliğine düzenleme - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement