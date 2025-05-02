Milli Savunma Bakanlığı (MSB), içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türk Bayrağı'nın olduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı.
MSB, içerisinde KKTC ve Türk Bayrağı'nın bulunduğu bir fotoğrafı "Unutana Hatırlatırız" notuyla paylaştı. Ayrıca fotoğrafta bayraklar arasında, yerli imkanlarla üretilen, ATAK helikopterler de yer aldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › MSB'den KKTC ve Türk Bayrağı Paylaşımı - Son Dakika
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