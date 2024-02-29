MSB: Son bir haftada 101 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı - Son Dakika
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Yerel

MSB: Son bir haftada 101 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan 4'ünün terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

29.02.2024 12:04  Güncelleme: 12:11
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MSB: "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 101 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 4'ü terör örgütü mensubudur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSB: Son bir haftada 101 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada 101 kişi yasa dışı geçiş girişiminde yakalandı - Son Dakika
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