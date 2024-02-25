MSK, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor\'u mağlup etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadelesiye devam ediyor. Rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u evinde ağırlayan MSK, rakibini 80-77 yendi. "Carettalar" bu sonuçla 9'da 9 skora ulaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadelesine devam ediyor. Rakibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u evinde ağırlayan MSK, rakibini 80-77 mağlup etti.

Karşılaşmada ilk periyodu 13-13 berabere bitiren Carettalar, diğer periyotlarda üstünlüğü sağlayarak, Mersin'e galibiyet getirdi. Rakibiyle ilk çeyrekte 13-13 skorla berabere kalan MSK, ilk yarıyı ise 38-30'luk skorla önde tamamladı. Karşılaşmanın 3. çeyreği 59-54'lük skor ile yine MSK'nın üstünlüğüyle tamamlanırken, son periyotta rakibini 80-77 skorla mağlup etti. Ekip bu skorla üst üste 9. galibiyetini almış oldu.

"BU MAÇTAN DERSLER ÇIKARACAĞIZ"

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Baş Antrenör Can Sevim, "Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u tebrik etmek lazım, çok iyi hazırlanmışlar. Biz de bugün sahada yeterince iyi değildik, sayımızı artıramadık. Topu daha fazla paylaşmamız lazımdı. Bu maçtan dersler çıkaracağız. Yine de kötü oynarken kazanmak değerli. Hedefimiz değişmedi, maç kaybetmeden Play-off'lara girip, oradan lige çıkacağız" dedi.