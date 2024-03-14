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MSKÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından hazırlanan Müzik ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Programda konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir araya geldiğimiz bu güzel günde, mükemmellik, şefkat ve hizmet değerlerini bünyesinde barındıran akademisyenlerimiz, doktorlarımız ve öğrencilerimizden oluşan bir topluluğa hitap etmekten büyük onur duyuyorum. Elbette ilk olarak burada bulunan Tıp Fakültesi mensubu hocalarımıza ve öğrencilerimize, seçtikleri yolculuğa olan hayranlığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Tıp alanı sadece bir kariyer seçimi değildir; bu bir çağrıdır, insanlığa hizmet etmeye, insanlığı iyileştirmeye ve ihtiyacı olanlara yardım etmeye yönelik bir çağrıdır. Bu yolculukta, gerçek büyüklüğün yalnızca bilgi ve becerilerdeki ustalıkta değil, aynı zamanda hastalarınıza ve meslektaşlarınıza gösterdiğiniz nezaket ve empatide yattığının bilincinde olduğunuza eminim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadrosu, geleceğin doktorlarının zihinlerini ve kalplerini şekillendirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Fakültemizin ulusal akreditasyon sürecini başarıyla tamamladığını büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

Tören, son iki yılda göreve başlayan öğretim üyelerine ve doçent-profesör kadrolarına yükseltilen öğretim üyelerine binişlerinin giydirilmesi ile sona erdi.