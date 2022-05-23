MSKÜ'nün ilk diş hekimi adayları beyaz önlük giydi

MUĞLA Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Beyaz Önlük giyme töreni gerçekleştirildi. 39 diş hekimi adayının beyaz önlük giyme töreninde Diş Hekimliği Fakültesi binasının en üst katında yeni yapılan klinik binası da hizmete açıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi bahçesinde düzenlenen 'Beyaz Önlük' giyme törenine CHP ve Ak Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti il başkanları, öğretim görevlileri ve aday diş hekimlerinin aileleri katıldı. Törende Konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş, "Bugün ilk öğrencilerimizin eğitimlerinin ilk 5 yarıyıllarını tamamlayarak gözetim altında şahsen tedai uygulama aşamasına geçebileceklerini beyan etmek isterim. Öğrencilerimizin bugün giyeceklerini önlüklerinin bu yönünün hayatlarının şiarı edineceklerine onlar adına söz veriyorum" dedi.

Diş Hekimliği Fakültesinin yeni hizmet binasının Haziran ayı sonuna kadar temelinin atılacağını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Üniversitemiz bugün 27 bölüm ile akredite olmuş, eğitim kalitesini uluslararası standartlarla tescillemiştir. Öğrencisi, akademisyeni ve idari personeli ile ülkemiz için çalışan bu büyük aile, paylaşarak üreten geleceği öngören vizyonu ile ilerlemektedir. Bu bilimsel atağı sürdürme gayreti ile üniversitemiz Diş Hekimi adaylarımızın üzerlerine titreyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaktadır. Klinik kapasitemizi güçlendirerek hocalarımıza bilimsel araştırma zemini oluşturuyor, sağlık hizmeti olarak halkımıza kapılarımızı açıyor öğrencilerimize yeni uygulama imkanları kazandırıyoruz. Bu klinik şehrin diğer dinamiklerinin yanında üniversitemizin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Haziran sonuna kadar yeni Diş Hekimliği binamızın temel atma törenini gerçekleştireceğimizi de müjdelemek isterim. Tıp Fakültemiz ve Sağlık Hizmeti okullarımıza Diş Hekimliği Fakültemizin gücü de eklenerek gelecekte sağlık turizmi alanında bölgenin üssü konumuna geleceğiz. Şüphesiz halkımıza ve öğrencilerimize bu imkanı sunabilmenin arkasındaki yegane güç devletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanlarımızın ve Milletvekillerimizin desteğidir" dedi.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk diş hekimi adaylarının beyaz önlükleri törene katılan protokol üyeleri tarafından giydirildi. Beyaz önlük giyme töreni sonrası öğrencilerin kullanacağı klinik açılışı gerçekleştirildi.