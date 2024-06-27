MSKÜ Tıp Fakültesi'nden sağlık sektörüne 194 yeni hekim - Son Dakika
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Yerel

MSKÜ Tıp Fakültesi'nden sağlık sektörüne 194 yeni hekim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 194 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiği vurgulandı.

27.06.2024 19:13
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MSKÜ Tıp Fakültesi'nden sağlık sektörüne 194 yeni hekim

MUĞLA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 194 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Tören, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Salonu'nda yapıldı. Törene, Muğla Valisi İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekili Av. Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Deniz Ülgen, fakülte hocaları ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere meslek hayatlarında sabırlı ve anlayışlı olmaları gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Karakuş, "Hekimlik mesleğinizi icra ederken karşılaşacağınız uzun çalışma saatleri, yoğun tempo ve birçok zorluğa rağmen hastalarımızı sabır ile beklemeyi, muayene etmeyi ve moral vermeyi ihmal etmeyin. Hastalarımızın ihtiyaçları sadece tıbbi ihtiyaçlar ile sınırlı olmayıp, aynı zamanda psikolojik ve sosyal yönler de içerebilir. Hastalarınızın endişelerini gidermeyi ve sevgi dolu bir yaklaşım sergilemeyi meslek hayatınız boyunca tecrübe edeceksiniz. Bu sevgiyi, hastalarınıza karşı nazik olarak, gülümseyerek, işinizi ciddiye alarak ve güven vererek göstereceksiniz" dedi.

Törene katılan protokol üyelerinin mezun öğrencilere diplomaların verilmesinin ardından mezun olan öğrenciler, kep atma töreniyle büyük mutluluk yaşadı. Öğrenciler ve aileleri, bu özel günü coşkuyla kutladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MSKÜ Tıp Fakültesi'nden sağlık sektörüne 194 yeni hekim - Son Dakika

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