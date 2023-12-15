Muaythai Avrupa Kupası\'nda Sergen Donka ikinci oldu

Türkiye Muaythai Federasyonu İFMA Uluslararası Muaythai Federasyonu faaliyet programında yer alan Muaythai Avrupa Kupası'nda Milaslı sporcu Sergen Donka ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Muaythai Federasyonu İFMA Uluslararası Muaythai Federasyonu Faliyet Programı'nda yer alan Muaythai Avrupa Kupası'na 28 ülkeden 683 sporcu katıldı. Bunlardan biri olan Sergen Donka çıkardığı başarılı maçlar sonunda yarı finalde Burak Efe Akyüz ile karşılaştı Sergen Donka rakibini 29-28 sayı ile yenerek finale yükseldi. Finalde ki rakibi Lütfü Can Yiğid'e 20-18 mağlup olan Sergen Donka 81 kilo Genç Erkekler kategorisinde Muaythai Avrupa Kupası'nda ikinci oldu.

Sergen Donka elde ettiği başarı sonrası yaptığı açıklamada kendisine destek olan Muğla Ülküm Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na, antrenörlerine teşekkür ederek "Seneye daha güçlü döneceğim" dedi. - MUĞLA