Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde yaşama geçirilen Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. Merkezde ücretsiz eğitim verilecek.

27.02.2024 11:22  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde yaşama geçirilen Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende, Muazzez İlmiye Çığ adına aile dostu Azmi Alpay'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından plaket takdim edildi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde yaptırılan Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi hizmete girdi. Merkezde; 4 derslikli ve bin adet kitap kapasiteli bir kütüphane bulunuyor. Merkez, üniversiteye hazırlık kursları için 9 branş öğretmeni ve okula destek kursları için 5 branş öğretmeni olmak üzere toplam 14 öğretmen ile 315 öğrenciye ücretsiz eğitim verecek.

Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitimin öncelikleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bu eğitim tesisini yeni yaptık. Üzerine Muazzez İlmiye Çığ ismini yazdık. Kıymetli hocamızın ismi altında öğrencilerimiz üniversite sınavlarına ve Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyorlar. Diğer 21 eğitim merkezimizde olduğu gibi tümü ücretsiz. İçeride verilen yeme-içme, her şey ücretsiz. İstiyoruz ki çocuklarımız sınavlara en iyi şekilde çalışsınlar, en iyi puanları alsınlar ve iyi üniversitelere yerleşsinler. Çünkü bu eğitim tesislerimize gelen çocuklarımızın tabii ki ekonomik durumları iyi değil. Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitime destek birinci önceliğimizdir. Aynen devam ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. 'Gençliğimiz, geleceğimizin teminatıdır' sözü klasiktir ama gençliğimiz bu ülkenin gerçeği ve geleceğidir."

Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı
Kaynak: ANKA

Muazzez İlmiye Çığ, Büyükçekmece, Gençlik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 12:23:58. #1.13#
SON DAKİKA: Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement