Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Hizmete Açıldı

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Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde yaşama geçirilen Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. Törende, Muazzez İlmiye Çığ adına aile dostu Azmi Alpay'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tarafından plaket takdim edildi.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde yaptırılan Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi hizmete girdi. Merkezde; 4 derslikli ve bin adet kitap kapasiteli bir kütüphane bulunuyor. Merkez, üniversiteye hazırlık kursları için 9 branş öğretmeni ve okula destek kursları için 5 branş öğretmeni olmak üzere toplam 14 öğretmen ile 315 öğrenciye ücretsiz eğitim verecek.

Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitimin öncelikleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bu eğitim tesisini yeni yaptık. Üzerine Muazzez İlmiye Çığ ismini yazdık. Kıymetli hocamızın ismi altında öğrencilerimiz üniversite sınavlarına ve Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyorlar. Diğer 21 eğitim merkezimizde olduğu gibi tümü ücretsiz. İçeride verilen yeme-içme, her şey ücretsiz. İstiyoruz ki çocuklarımız sınavlara en iyi şekilde çalışsınlar, en iyi puanları alsınlar ve iyi üniversitelere yerleşsinler. Çünkü bu eğitim tesislerimize gelen çocuklarımızın tabii ki ekonomik durumları iyi değil. Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitime destek birinci önceliğimizdir. Aynen devam ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. 'Gençliğimiz, geleceğimizin teminatıdır' sözü klasiktir ama gençliğimiz bu ülkenin gerçeği ve geleceğidir."