Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı
İSTANBUL - 4 derslikli ve bin adet kitap kapasiteli kütüphanesi bulunan Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi Büyükçekmece'de hizmete açıldı.
Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi bünyesinde yaptırılan Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi törenle hizmete açıldı. 4 derslikli ve 1000 adet kitap kapasiteli kütüphanesi bulunan Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi'nde toplam 315 öğrenciye eğitim verilirken, üniversiteye hazırlık kursları için 9 branş öğretmeni, okula destek kursları için 5 branş öğretmeni olmak üzere toplam 14 öğretmen tarafından ücretsiz eğitim veriyor. Muazzez İlmiye Çığ adına aile dostu Azmi Alpay'a Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan tarafından plaket takdim edildi.
"Eğitime destek birinci önceliğimizdir"
Muazzez İlmiye Çığ Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitime desteğin birinci öncelik olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz. Bu eğitim tesisini yeni yaptık. Üzerine Muazzez İlmiye Çığ ismini yazdık. Kıymetli hocamızın ismi altında öğrencilerimiz üniversite sınavlarına ve Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlanıyorlar. Diğer 21 eğitim merkezimizde olduğu gibi tümü ücretsiz. İçeride verilen yeme, içme, her şey ücretsiz. İstiyoruz ki çocuklarımız sınavlara en iyi şekilde çalışsınlar, en iyi puanları alsınlar ve iyi üniversitelere yerleşsinler. Çünkü bu eğitim tesislerimize gelen çocuklarımızın tabii ki ekonomik durumları iyi değil. Büyükçekmece Belediyesi olarak eğitime destek birinci önceliğimizdir. Aynen devam ediyoruz. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. "Gençliğimiz, geleceğimizin teminatıdır" sözü klasiktir ama gençliğimiz bu ülkenin gerçeği ve geleceğidir."
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