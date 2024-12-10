Mübadelenin 100. Yılı Parkı Açıldı - Son Dakika
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Mübadelenin 100. Yılı Parkı Açıldı

Mübadelenin 100. Yılı Parkı Açıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesinin 100. yılı dolayısıyla 'Mübadelenin 100. Yılı Parkı' açıldı. Açılış törenine mübadil aileler ve ilçe protokolü katıldı.

10.12.2024 17:53  Güncelleme: 17:58
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Giresun'un Bulancak ilçesinde Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesiyle, 1924 yılında ilçeye yerleşen mübadillerinin gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" açıldı.

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, ilçe protokolü, mübadil aileler ve vatandaşlar katıldığı açılış töreninde konuşma yapan Selanik Mübadili olan Prof. Dr. İshak Özkan, "Başta Belediye Başkanımız Necmi Sıbıç'a ve Belediye Meclisimize teşekkür ediyorum. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Yüzyıl önce çekilen çilelerin ve zorlukların ardından Bulancak'ta nihayetlenen bir yolculuktan sonra geçen süreçte gerçekleşen kaynaşma ve dayanışma sonrası bugünlere geldik. O günlerin unutulmaması adına açılışını gerçekleştirdiğimiz parkımız hepimize hayırlı olsun" dedi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, "100 yıl önce Selanik'ten Gülcemal Vapuru ile yola çıkıp zorlu bir yolculukla ilçemize ulaşan mübadil ailelerimiz kısa sürede uyum ve kaynaşma sağlamışlardır. Geçmişimizi unutmadan geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. O günlerin bir simgesi olan parkımız ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bulancak Kaymakamı Ünal Koç ise yaptığı konuşmasında, "Lozan antlaşması ile Misak-ı Milli sınırları dışında kalan soydaşlarımızın Anavatana kavuşma maceralarının en önemli olaylarından olan Türkiye-Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi zorlu süreçlere sahne olmuştur. Bulancak'a gelen ve Atatürk'ün hemşerileri olan mübadil ailelerimiz geçen süreçte sağladıkları uyum ve birlikteliğin en güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Bugün burada mübadil ailelerin dördüncü-beşinci kuşak olan torunlarının bir araya gelmesi ve o günleri hatırlamaları çok değerlidir" dedi.

Konuşmaların ardından "Mübadelenin 100. Yılı Parkı" tabelasının kurdelesi çözülerek açılırken, Mübadil aileler adına Prof. Dr. İshak Özkan, Belediye Başkanı Necmi Sıbıç'a teşekkür plaketi takdim etti. Tören İskeleden 100 yıl önce Selanik'ten Gülcemal Vapuruyla gelen ve zorlu yolculukta hayatlarını kaybederek cenazeleri de denize bırakılan mübadilleri anmak için yapılan dua ve topluca denize karanfil atılması ile sona erdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mübadelenin 100. Yılı Parkı Açıldı - Son Dakika

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