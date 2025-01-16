Mücahit Turgut ve Kaymakam Kılıç\'tan İşbirliği

Yerel

Osmanelili Kickboksçu WMAOC Şampiyonu Mücahit Turgut ve Kaymakam Abdüssamed Kılıç bir araya gelerek işbirliği değerlendirmelerinde bulundular.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan şampiyon sporcu Turgut'u tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Kaymakam Kılıç, "Örmek sporcularımız ile birlikte çalışmalar yürüterek, onları destekleyerek tüm gençlerimizin sporun iyileştirici ve hayata bağlayıcı yanından faydalanmasını kurumlarımızın ortak çalışmaları ile sağlayacağız" dedi. - BİLECİK