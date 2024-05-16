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Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, makam aracını satışa çıkardı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyenin makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracını kullandığını söyledi. Dalgıç, kullanılmayan makam aracının satılması için de çalışmalara başlandığını kaydetti.

Yerel seçimlerin ardından Mudanya'da göreve başlayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilk günden itibaren makam aracı, özel şoför ve koruma kullanmadığını söyledi. Makam aracını satışa çıkarmak için gerekli işlemlerin başlatıldığını dile getiren Dalgıç, "Bugüne kadar işe de hep kendi aracımla gidip geldim. Belediye başkanı olduktan sonra yine kendi aracımı kullanmaya devam ediyorum, yakıtımı da kendim alıyorum. Belediyenin bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde makam aracını kullanmak içime sinmiyor. 2023 model vip olarak düzenlenmiş Ford marka bir araç. Diğeri de başkanın daha eskiden kullandığı binek otomobil. 2'si birden garajda duruyor arkadaşlarımız satışı ile ilgileniyor" dedi.

Belediyenin bugüne kadar bir finansman modeli ile yönetilmediğini ancak içinde bulundukları ekonomik zorlukları kısa süre içinde çözeceklerinin altını çizen Dalgıç, "Şikayet etmek için göreve gelmedik. İlk adımı da ben attım. Belediyeyi temsilen şehir dışına çıktığım zaman bile yakıt, yol, konaklama ve yemek gibi tüm ihtiyaçları kendim karşılıyorum. Mali açıdan zor bir durumdayız. Ancak gerekli dokunuş ve tasarrufları yaparak belediye hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağız. Gelir getirici projeler üreterek, zor günleri aşacağız" diye konuştu. - BURSA