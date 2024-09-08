Mudanya Belediye Binası Yıkılıyor, Yeni Bina İçin Yarışma Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mudanya Belediye Binası Yıkılıyor, Yeni Bina İçin Yarışma Başlıyor

Mudanya Belediye Binası Yıkılıyor, Yeni Bina İçin Yarışma Başlıyor

Mudanya Belediye Binası, 2023 yılında meydana gelen 5,1'lik depremde hasar aldı. Yıkım işlemleri başlarken, yeni belediye binasının tasarımı için yarışma düzenlenecek. Yeni bina 2026 yılında hizmete alınacak.

08.09.2024 09:45  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya Belediye Binası 2023 yılında gerçekleşen 5,1'lik depremde hasar aldı. Yaklaşık 1 yıldır kapalı olan belediye binasının yıkım işlemi başlarken, yeni belediye binasının tasarımı ise yarışma ile belli olacak. Yarışmanın sonuçlanmasıyla birlikte inşaatın başlaması ve yeni belediye binasının 2026 yılında hizmete alınması planlanıyor.

Mudanya Belediye Binası 1976 yılında hizmet vermeye başladı. 24 yıllık hizmetin ardından 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde zarar gören binada güçlendirme çalışmaları başlatıldı. 2023 yılına geldiğimizde ise 47 yıldır belediye binası olan bina bu sefer ikinci depremle sarsıldı. 5,1'lik depremde zarar gören bina yaklaşık 1 yıldır kapalıydı. Yapılan son incelemeler sonucunda binanın yıkımı uygun görüldü.

Yıkımı uygun görülen binanın çevresine rahatsızlık vermemek amacıyla bariyerler çekildi. Toplam 4 bin 40 metrekare alana sahip, 5 katlı betonarme binanın, eski Vakıflar Bankasının bulunduğu alandan itibaren yıkımına başlandı. Belediye binası kararın ardından haftalar önce boşaltıldı. Müteahhit firma, binadan çıkacak hurda malzemeleri karşılığında binanın yıkımına başladı.

Yeni belediye binası tasarımı için yarışma

Belediye binasının depremden sonra kullanılmayacak hale geldiğini söyleyen Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, "4 Aralık depreminden sonra belediye binamız kullanılmaz duruma gelmişti. Biz dolayısıyla 6 bin 306 sayılı kanun çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Riskli yapı tespitini yaptırdık ve tüm mevzuat işlemlerini tamamladık. Ardından Temmuz ayı içerisinde de ihalesini yaptık. 16 Ağustos itibariyle binada söküm işlemlerimiz başlatıldı. Dün itibariyle de hızlıca yıkım işlemlerini başlatmış bulunmaktayız. Kentsel Tasarım Müdürlüğündeki arkadaşlarım yarışma projesi başlattı. Belediye binamız kentsel koruma projesi çerçevesinde sit alanında yer alıyor dolayısıyla yine buranın dokusuna uygun, kent kimliğine yakışır, mimari, şehircilik ve tüm mühendislik alanında özgün eserler bize sunacak projeleri arıyoruz. Sonrasında ise en doğru projeyi seçip uygulamak istiyoruz. Mudanyalılara yakışır bir bina olsun istiyoruz. Çok yakında çalışmalarımızı başlatacağız. 2026 yılında ise projeyi hayata geçirip belediye binasını Mudanyalıların hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Belediye, Mudanya, Deprem, Güncel, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Belediye Binası Yıkılıyor, Yeni Bina İçin Yarışma Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mudanya Belediye Binası Yıkılıyor, Yeni Bina İçin Yarışma Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement