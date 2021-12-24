Mudanya Belediyesi kara kışta engelli vatandaşların yanında - Son Dakika

Mudanya ilçesinde 100 aileye kıyafet ve ayakkabı ile erzak paketi dağıtıldı.

Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı Birimi ile Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Bursa Temsilciliği işbirliğiyle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar sevindirildi. "Kara Kış Fonu" ile bu yıl ihtiyaç sahiplerine destek veren Mudanya Belediyesi, bu kez ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Gıda, erzak yardımı, kömür dağıtımı, zeytinyağı dağıtımı, kırtasiye, okul kıyafeti desteği, bebek maması, süt ve protein takviyesi ile kara kışta da kalpleri ısıttıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği Bursa Temsilciliği işbirliğiyle bu kez ihtiyaç sahibi engelli hemşehrilerim ve onların her zaman destekçisi olan ailelerinin yüzünü hediyelerimizle güldürdük. Mudanya'da kimse kimsesiz kalmıyor, hiçbir çocuk yatağına aç girmiyor. Her zaman hemşehrilerimin yanındayım" diye konuştu. - BURSA