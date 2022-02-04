Mudanya Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, 2022 yılının ilk 6 ayını kapsayacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili Genel İş Sendikası ile masaya oturdu.

Mudanya Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında uzun süren görüşmeler sonucunda belirlenen rakamlar onaylandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Genel İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Selahattin Atak, sözleşmeye imza attı. En düşük ücretli çalışanın maaşı net yemek+ yakacak 4900 TL olarak belirlendi. Kadrolu işçilerde ise en düşük maaş net 7500 TL belirlenmişti. Başkan Türkyılmaz, her konuda olduğu gibi ücretler konusunda da adaleti sağladıklarını belirtirken, "Yeni toplu iş sözleşmemiz çalışanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA