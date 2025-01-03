Mudanya Belediyesi\'nden Emir Ali Usta\'ya Vefa

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Mudanya Belediyesi Meclisi yeni yılın ilk toplantısında, Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne Mudanya'ya yıllarca hizmet eden esnafın efsane başkanı Emir Ali Usta'nın isminin verilmesini oybirliğiyle kabul etti.

Mudanya Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Tirilye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi'nin incelenmesi amacıyla dört kişiden oluşan denetim komisyonu üyeleri gizli oylama ile belirlendiği toplantıda esnafın unutulmaz başkanı Emir Ali Usta'ya vefa örneği gösterildi. CHP Grubunun önergesi ve Mudanya Esnaf Teşkilatları'nın talepleri doğrultusunda, yıllarca Esnaf Odası ve Esnaf Kooperatifi Başkanlığı görevlerini üstlenen, pazar yerinin Mudanya'ya kazandırılmasında büyük emekleri olan ve 2020 yılında vefat eden Emir Ali Usta'nın ismi oybirliğiyle Güzelyalı Kapalı Pazar Yeri'ne verildi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Emir Ali Usta'yı rahmetle anıyor, Mudanya'ya yaptıkları için teşekkür ediyorum. Umarım Mudanyalılar hepimizi böyle güzel anarlar. Bu duygular ve ruhla yürürsek Mudanya için çok güzel şeyler olacaktır. Ancak geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım. Mudanyalılar bizlere oy verip, bu görevlere getirdiler. Bizler daima ileriye bakmalıyız. Mudanya'nın geleceğini planlamalıyız. Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. Önemli olan bugünümüzdür, geleceğimizdir. Geleceğimiz için, bugünümüzü doğru planlamamız gerekiyor" dedi. - BURSA