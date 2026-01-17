Lokanta Mudanya Hizmete Açıldı

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeği herkes için erişilebilir kılmak amacıyla hayata geçirdiği Lokanta Mudanya'yı hizmete açtı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Sağlıklı yemek herkes için erişilebilir olmalı. Merkezi politikalar bu yükü hafifletmiyor. Bu boşlukta, yerel yönetimler geri duramaz. Biz de durmadık. Bu lokantayı açmak bir tercih değil, bir sorumluluk haline geldi" dedi.

Mudanya Belediyesi, Lokanta Mudanya'yı Güzelyalı Atatürk Parkı'nda düzenlenen törenle hizmete açtı. Lokantada hafta içi her gün dört çeşit sağlıklı ve dengeli yemek 150 TL'den satışa sunulacak. Törene; Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediye yönetimi, meclis üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Mudanya İlçe Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu lokantayı açmak bir tercih değil, bir sorumluluk haline geldi"

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dışarıda yemek yemenin sıradan bir ihtiyaç olmaktan çıktığını, yemeğin artık ekonomik ve toplumsal bir mesele haline geldiğini belirterek, "Bir tabak yemek bugün lüks olarak görülüyor. Emekliler ve çalışanlar dışarıda yemek yerken defalarca hesap yapmak zorunda kalıyor. Bir öğrenci, açlıkla tokluk arasında bir seçim yapmak zorunda kalmamalı. Sağlıklı yemek herkes için erişilebilir olmalı. Merkezi politikalar bu yükü hafifletmiyor. Bu boşlukta, yerel yönetimler geri duramaz. Biz de durmadık. Bu lokantayı açmak bir tercih değil, bir sorumluluk haline geldi. Biz bu tabloyu normal kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlara açık"

Lokanta Mudanya'nın bir sosyal yardım uygulaması olmadığının, bir kamu hizmeti olduğunun altını çizen Başkan Dalgıç, "Bu lokantayı açmak bizim için bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşullarda yerel yönetimler açısından bir sorumluluk haline geldi" dedi. Lokanta Mudanya'da sunulan uygun fiyatlı hizmetin, kaliteden ödün verildiği anlamına gelmediğini vurgulayan Dalgıç, mutfakta hijyen, sağlık ve nitelikli malzemenin esas alındığını söyledi. Dalgıç, "Mesele sadece doymak değil; sağlıklı, temiz ve güvenilir bir tabak yemeğin herkes için erişilebilir olması. Lokanta Mudanya, herhangi bir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşlara açık olacak. Hizmetten yararlanmak isteyenlerden kimlik ya da gelir belgesi talep edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Dalgıç, konuşmasında pahalılık nedeniyle zayıflayan paylaşma kültürüne de dikkat çekerek, "Bugün kimsenin kimseye bir şey ısmarlayamadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sadece ekonomik bir sorun değil, kültürel bir kırılma" dedi. Dalgıç, Büfe Mudanya, Mola Mudanya ile Lokanta Mudanya'da "Ben Ismarlıyorum" uygulamasını da bu nedenle başlattıklarını duyurdu. Dalgıç, vatandaşların tanımadıkları kişilerle dahi dayanışma kurmasının hedeflendiğini söyledi.

Vatandaşlar katkı sunabilecek

Uygulama kapsamında vatandaşlar, bir sonraki gelenler için yemek, kahve ya da tatlı ısmarlayarak dayanışmaya katkı sunabilecek. Lokanta Mudanya, Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ tarafından işletilecek. Vatandaşlar, hafta içi her gün 11.45-14.00 saatleri arasında dört çeşit sağlıklı ve dengeli menüye 150 TL ücretle ulaşabilecek. Ayrıca şubat ayında aynı yerleşke içinde tam gün hizmet verecek Mola Mudanya şubesinin açılması planlanıyor. Şükrüçavuş Mahallesi'nde bulunan MUDAŞ restoranının da bundan sonra Lokanta Mudanya adıyla ve aynı anlayışla hizmet vermeye devam edecek.