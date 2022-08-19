Mudanya Belediyesi'nden Yeni Kültür, Sanat ve Spor Tesisi

Mudanya Belediyesi, Ömerbey mahallesinde bulunan Çakmaktaş Parkı'nı, çocuk ve gençler için atölye çalışmalarının da yapılabileceği kültür, sanat ve spor tesisi ile yeşil alan olarak yenileyerek, kente kazandırıyor.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ömerbey mahallesindeki Çakmaktaş Parkı'nda incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bölgenin içinde düzenlenerek, özellikle genç ve çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.

Daha önce futbol sahası olarak kullanılan alan, ihtiyaçlar doğrultusunda basketbol sahası olarak düzenlenecek. Yine aynı parsel içinde yer alan ve atıl durumdaki mevcut yapının tamir ve tadilatı yapılarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde gençlerin ve çocukların faydalanabileceği sanat atölyelerinin bulunacağı merkez olacak.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kısa sürede yenilenmesi planlanan alanın Mudanya'ya değer katacağını belirterek, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha bilgili, kültürlü ve sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için merkezlerimizin sayısını artırıyoruz. Her geçen gün ilçemize yeni çocuk ve gençlik merkezi kazandırmaya, ilçemizi geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.