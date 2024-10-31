Mudanya Belediyesi Temizlik İşçileri için Çip Uygulamasından Vazgeçti

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Mudanya Belediyesi temizlik işçileri için kullanılacak çip uygulamasından vazgeçti. Daha önce temizlik ve saha çalışanlarına belediye tarafından dağıtılan acil durum cihazlarının eğitim süreçleri gerçekleştirilmediği ve aktif olarak kullanılmaması sebebi ile geri toplanmasına karar verildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mudanya Belediyesi olarak, halkımıza daha güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir çevre sunma hedefimiz doğrultusunda, sahada görev yapan çalışanlarımızın güvenliğini artırmak amacıyla temin edilen acil durum cihazlarının kullanımı konusunda yeni bir karar aldığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Temizlik ve saha çalışanlarımız için alınan acil durum cihazları, öncelikle iş sağlığı ve güvenliğini artırmak ve acil durumlarda müdahale sürelerini kısaltmak amacıyla planlanmıştır. Cihazlar, çalışanlarımıza dağıtılmış olmasına rağmen gerekli eğitim süreçleri gerçekleştirilmediği için aktif olarak kullanılmamış; geri bildirimler doğrultusunda cihazların geri toplanmasına karar verilmiştir. Çalışanlarımızın iş güvenliği ve rahat çalışma koşulları, her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir"

Sosyal sorumluluk projesinde kullanılacak

Toplanan cihazların sosyal sorumluluk projesinde kullanılacağı kaydedilerek, "Belediyemizin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmektedir. Cihazların, yaşlı, yalnız ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesi ve bu kişilerin acil durumlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla, "acil panik butonu" özelliğiyle kullanılmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. Bu yeni uygulama sayesinde, yalnız yaşayan veya acil durumda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın güvenliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Belediyemiz, her kesimden vatandaşımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla bu projeyi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Mudanya Belediyesi olarak, gerek çalışanlarımız gerekse hemşehrilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini en yüksek değerde tutmakta kararlıyız. Halkımıza daha temiz, daha güvenli bir çevre sunma çalışmalarımıza bu prensiplerle devam edecek, çalışan haklarını gözeten ve şeffaf bir yönetim anlayışını her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz. Alınan bu karar doğrultusunda, daha katılımcı ve kapsayıcı bir çalışma düzeni oluşturmak için farklı yaklaşımlar geliştirmeye devam edeceğiz." denildi. - BURSA