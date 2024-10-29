Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Mudanya\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Mudanya Belediyesi, 'Çok Yaşa Cumhuriyet' temasıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk'ün mirasını sonsuza dek yaşatacaklarını vurguladı. Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Koşusu, çocuklar için atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlendi.

29.10.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
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Mudanya Belediyesi tarafından "Çok Yaşa Cumhuriyet" temasıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, büyük mirası sonsuza dek yaşatacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerinin atıldığı anlaşmaya ev sahipliği yapan Mudanya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutluyor. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başlayan ilk gün etkinlikleri genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde Cumhuriyet Koşusu, çocuklar için bayrak ve yüz boyama atölyesi ile "Cumhuriyetin Tasarımı" başlıklı söyleşiyle devam etti.

Cumhuriyet ile büyük kazanımlar elde edildiğini belirten Mudanya Başkan Deniz Dalgıç, "Her şeye rağmen, bütün söylemlere ve değişimlere rağmen Büyük Önder Atatürk'ün önümüze koyduğu çağdaşlık, gelişmişlik, bağımsızlık, hak ve adalet yolunda değişen bir şey yok. Büyük mirası 101 yıldır olduğu gibi sonsuz dek yaşatacağız." diye konuştu.

İlk gün etkinlikleri kapsamında Mütareke Meydanı'nda Mudanyalılar ile "Cumhuriyetin Tasarımı" başlıklı söyleşide buluşan yazar Yalın Alpay, Cumhuriyetin kuruluş yıllarını ve yaşananları anlattı. Atatürk'ün Cumhuriyeti nasıl tasarladığını aktaran Alpay, Atatürk'ün yaptığı değişim ve yenilikler sayesinde Cumhuriyetin benimsediğini söyledi.

Gündüz yapılan yarışlarda genç kızlar kategorisinde birinci Buse Selin Selvi, ikinci Ecrin Kayar, üçüncü Nehir Nur Kurtulmuş olurken, genç erkekler kategorisinde ise birinci Emir Çelik, ikinci Eyüp Sefa Geyik, üçüncü İhsan Dikici oldu. Sporcular Mütareke Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyalarını Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş'in elinden aldılar.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim 13.00'de teknelerin kortej geçişi ve bayrak töreni düzenlenecek. Kutlamalar 19.23'de İskele Meydanı'ndan başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ardından Mütareke Meydanı'nda gerçekleşecek Cumhuriyet Gençleri konseri ile son bulacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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