Mudanya'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kutlamaları - Son Dakika
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Mudanya'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kutlamaları

Mudanya\'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kutlamaları
01.07.2026 12:40  Güncelleme: 12:42
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 100. yılında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 100. yılında, Bursa'nın Mudanya ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Mudanya Vali Yardımcısı Kaymakam Vekili Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı, Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, törenin ardından kortej eşliğinde Liman Başkanlığı yürüdü. Program, deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Program sonunda, farkındalık oluşturması amacıyla çocuklara 1000 adet mavi vatan baskılı tişört dağıtıldı, Şehitlerimiz için 1500 kişilik lokma ve su ikramı yapıldı.

Günün önemini anlatan konuşmasında Liman Başkalığında görevli, Özlem Ay Tuğkuş: "Bugün burada, Türk milletinin denizlerdeki bağımsızlık hakkını tüm dünyaya ilan ettiği müstesna bir günü; 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına verilmiş; böylece denizlerimizde ekonomik bağımsızlığımızın en önemli adımlarından biri atılmıştır. Dünyamızda bugün, ülke ekonomileri için temel olan denizcilik sektörü, sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülkeler için hayati sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu gerçekten hareketle, devletimizin son yıllarda yaptığı yatırımlarla göstermiş olduğu büyüme ve ilerleme hamlesini denizcilik sektöründe de sergileyerek ülkemizin her geçen gün uluslararası denizcilik pazarından aldığı payın artmasına ihtimal sağlamaktadır" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mudanya'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kutlamaları - Son Dakika

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