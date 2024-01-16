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Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı•
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı.
Mudanya ilçesinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu. Yürüyüş bandına çok yakın mesafelere kadar gelen yunus balıkları suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Mudanya'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi - Son Dakika