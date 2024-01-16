 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mudanya'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu. Yunus balıkları suda uzun süre oyunlar oynadıktan sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular.

Mudanya\'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi
16.01.2024 - 10:28,
Abone Ol

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yunus balıkları denizde gösteri yaptı.

Mudanya ilçesinde zaman zaman ortaya çıkan yunuslar, sahilden kendilerini izleyenlere resital sundu. Yürüyüş bandına çok yakın mesafelere kadar gelen yunus balıkları suda uzun süre oyunlar oynadı. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunus balıkları bir süre sonra körfezin serin sularında gözden kayboldular. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mudanya, Bursa, Hayvanlar, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:50
Düğünde öldürülen genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı Düğünde öldürülen genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:44:20. #1.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da Yunus Balıklarının Deniz Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement