Mudanya Hobi Sanat Atölyeleri Resim ve Ebru Sergisi Açıldı

Mudanya Belediyesi 7'den 70'e her yaştan insanı kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler bünyesinde açılan Hobi Sanat Atölyelerinde, Mudanyalılar emeği sanata dönüştürüyor. 56 kursiyerin gerçekleştirdiği kara kalem, yağlı boya, kuru kalem, sulu boya, akrilik ve ebru çalışması, Yeni Mahalle Kültür Sanat Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen sergi ile beğeniye sunuldu.

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, belediye meclis üyeleri Servet Usta, Hayati Samast, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş, Hacer Elitok Topaloğlu koordinatörlüğünde hazırlanan serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Ücretsiz hobi sanat atölyeleri ile pandemi dönemi haricinde toplamda 3285 kursiyere hobi kazandırdıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "İnsana yapılan yatırım, her şeyin üstünde. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insanların mutluluğu var. Mudanyalılar mutlu olsun, hobi edinsin, bir uğraşı olsun. Kurslarımıza katılan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.