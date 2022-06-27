Mudanya Lezzet Şenliği Başlıyor - Son Dakika
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Mudanya Lezzet Şenliği Başlıyor

27.06.2022 10:58
Mudanya Lezzet Şenliği Başlıyor

Mudanya Belediyesi’nin kentin var olan mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği Lezzet Şenliği, bu yıl 1-3-4 Temmuz'da Mütareke Meydanı’nda yapılacak. Üç gün sürecek şenlik kapsamında mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar ve organik ürünler beğeniye sunulacak.

Mudanya Belediyesi'nin kentin var olan mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlediği Lezzet Şenliği, bu yıl 1-3-4 Temmuz'da Mütareke Meydanı'nda yapılacak. Üç gün sürecek şenlik kapsamında mutfak kültürünün bir parçası olan Girit yemekleri, zeytinyağlılar ve organik ürünler beğeniye sunulacak.

Lezzet Şenliği, 1 Temmuz Cuma günü kortejle başlayacak. Etkinliğin ilk günü sevilen sanatçı Manuş Baba sahne alacak.

3 Temmuz Cumartesi günü ise 34. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile başlayacak program, Gastronomi Kültür Seyahat Derneği iş birliğiyle hazırlanan tadım etkinliğiyle devam edecek. Şenlik, "En Güzel Zeytinyağlı, Ot Yemeği ve Tatlı Yarışması"nın ardından, halk oyunları, sirtaki gösterileri ve Mudanya Musiki Derneği Konseri ile renklenecek.

Şenliğin son günü ise Semih Kandemir ve Riva Grubu sahne alacak.

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Mudanya Belediyesi'nin ayçiçekleri hasada hazırlanıyor Mudanya Belediyesi'nin ayçiçekleri hasada hazırlanıyor
Kaynak: ANKA

Mudanya Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mudanya Lezzet Şenliği Başlıyor - Son Dakika

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